Участники поисков семьи Усольцевых рассказали о страшной находке

Участники поисковых мероприятий пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых рассказали о страшной находке. Об этом пишет федеральный Aif.ru.
Волонтеры, участвовавшие в поисках Усольцевых, рассказали, что видели в районе Кутурчинского Белогорья кости, а также следы диких зверей.
«Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых», — рассказал анонимный участник поисковых мероприятий.
Кости животных идентифицировали как принадлежащие маралу, которого скорее всего загнали волки. Олень давно погиб.
По словам специалистов, маралов, лосей, косуль в этих местах много.
Останков, принадлежащих людям, найдено не было.ю.
Даже если с семьей произошел несчастный случай, найти их тела будет практически невозможно из-за возросшей популяции хищников.
«Маловероятно, что их останки когда-либо найдут. Тела погибших привлекут внимание дикого зверя, в частности, медведей и волков. Медведей стало очень много за последние несколько лет. Волков стало очень много. Эти животные подчистую работают», — отметил охотник Василий Федюнин.
Что произошло с семьей, до сих пор точно неизвестно. Семья Усольцевых — муж, жена, пятилетняя дочь и 11-летняя собака корги пропали 28 сентября. Они отправились в небольшой трехчасовой поход в районе Кутурчинского Белогорья. Однако вскоре после начала похода погода испортилась, а мобильные телефоны оказались недоступны.
Никаких вещей, принадлежащих Усольцевым, или их следов, так и не нашли. Была обнаружена лишь их машина.
Выдвигались разные версии, что с ними могло произойти — от несчастного случая, нападения диких зверей или убийства до побега в США и инсценировки исчезновения. Однако ни одна из версий так и не получила подтверждений, несмотря на различные слухи.
В поисках Усольцевых участвовали более 1,5 тысяч человек из разных регионов России. Активная фаза завершилась 12 октября. Из-за выпавшего снега продолжать поиски в прежних объемах стало невозможно. Сейчас ими занимаются профессионалы. Однако с каждым днем шансов найти Усольцевых живыми становиться всё меньше.
