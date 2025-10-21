В Приморье врачи спасли мужчину, на которого второй раз напал медведь

В Приморском крае медики спасли 49-летнего мужчину после того, как на него второй раз за жизнь напал медведь, сообщает больница города Находки.
Мужчина отправился лес для того, чтобы собрать шишки.
Сборщик шишек столкнулся со зверем примерно в восьми километрах от села Лазо. Мужчина пытался напугать зверя, но атаки избежать не удалось. Благо, сытый медведь быстро потерял интерес к своей жертве", — говорится в сообщении больницы в Telegram.
Мужчина получил «обширные рваные раны головы и тела, а также оскольчатые переломы лицевых костей». Кроме того, у него повреждён глаз. Пострадавшему удалось выбраться из леса самостоятельно, затем он вызвал скорую помощь.
«Пациента обследовали и экстренно направили на операцию. Только на хирургическую обработку ран, длина которых достигала 16 сантиметров, медиком потребовалось полтора часа», — рассказали медики.
Позже мужчина рассказал, что врачи второй раз спасли ему жизнь после нападения медведя. Предыдущее нападение произошло около десяти лет назад.
Ранее сообщалось, что на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей.
Также стало известно, что на Сахалине медведица напала на жительницу посёлка Лагурей, когда та вместе с подругой шла в лес собирать ягоды.