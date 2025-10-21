В Зеленогорске поймали подростков, бросавших камни в машины

Правоохранители начали поиски хулиганов и вскоре патрульные задержали нарушителей. Ими оказались двое школьников 2011 и 2012 годов рождения.
Как выяснилось, подростки так развлекались: сначала бросали в проезжающие машины яблоки с деревьев вдоль набережной, а потом решили перейти на камни.
В отделе полиции с ребятами и их родителями провели разговор о том, чем может обернуться такое «веселье». Им напомнили об ответственности по статьям административного и уголовного кодексов.
Сейчас материалы дела переданы в отдел по делам несовершеннолетних. Родителям школьников придется возмещать ущерб владельцам машин, сообщают в МВД по Красноярскому краю.