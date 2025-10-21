В Иркутской области будут регулировать численность бакланов

В Иркутской области на законодательном уровне нашли подход к решению сложной экологической проблемы, связанной с резким увеличением поголовья бакланов. Большая популяция этих птиц наносит ощутимый вред, потребляя значительные объемы рыбы в местных озерах и реках. Эта ситуация долгое время тревожила как рыболовов-любителей, так и профессиональных рыбаков.
— Бакланы образовали масштабные колонии во многих заливах водохранилища, где насчитывается от 3 до 4 тысяч пар. В сезон выведения потомства общая численность птиц в этих местах достигает 16 тысяч особей, — отметил мэр Братска Александр Дубровин.
Законодательное Собрание региона внесло коррективы в закон об охране окружающей среды, разрешающие официальную добычу бакланов для контроля за их популяцией. После прохождения всех необходимых процедур согласования новые правила регулирования численности пернатых получат юридическую силу.
