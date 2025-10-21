В Иркутской области будут регулировать численность бакланов

В Иркутской области на законодательном уровне нашли подход к решению сложной экологической проблемы, связанной с резким увеличением поголовья бакланов. Большая популяция этих птиц наносит ощутимый вред, потребляя значительные объемы рыбы в местных озерах и реках. Эта ситуация долгое время тревожила как рыболовов-любителей, так и профессиональных рыбаков.