Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске с 21 октября изменят движение трамваев из-за ремонта водопровода

В связи с аварийными работами на участке улицы А. Нейбута — улица 11-я Линия вводятся изменения в движении трамваев с 21 октября.

Источник: Om1 Омск

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе на участке от улицы А. Нейбута до улицы 11-й Линия в Омске с 11:00 часов 21 октября вводятся временные изменения в движении трамваев.

Так, движение трамваев по маршрутам № 1 и № 7 будет полностью закрыто на время проведения работ. Маршрут № 4 будет сокращён: трамваи будут двигаться по укороченной схеме — от улицы Котельникова до улицы Лермонтова с разворотом на трамвайном кольце возле пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.

О возобновлении обычного движения трамваев по этим маршрутам будет сообщено дополнительно. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения в графике и заранее планировать свои поездки.