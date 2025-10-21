В Омске с 21 октября изменят движение трамваев из-за ремонта водопровода

Так, движение трамваев по маршрутам № 1 и № 7 будет полностью закрыто на время проведения работ. Маршрут № 4 будет сокращён: трамваи будут двигаться по укороченной схеме — от улицы Котельникова до улицы Лермонтова с разворотом на трамвайном кольце возле пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.