В Омске с 21 октября изменят движение трамваев из-за ремонта водопровода

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводе на участке от улицы А. Нейбута до улицы 11-й Линия в Омске с 11:00 часов 21 октября вводятся временные изменения в движении трамваев.
Так, движение трамваев по маршрутам № 1 и № 7 будет полностью закрыто на время проведения работ. Маршрут № 4 будет сокращён: трамваи будут двигаться по укороченной схеме — от улицы Котельникова до улицы Лермонтова с разворотом на трамвайном кольце возле пересечения улиц Лермонтова и Маршала Жукова.
О возобновлении обычного движения трамваев по этим маршрутам будет сообщено дополнительно. Водителей и пассажиров просят учитывать изменения в графике и заранее планировать свои поездки.