Приангарье попало в список антилидеров по убыли населения в поселках

IrkutskMedia, 21 октября. Приангарье попало в число антилидеров России по количеству населенных пунктов с наибольшей убылью населения за последние почти 40 лет. Об этом говорит исследование, представленное в тг-канале (18+) Art Insides, на основании данных Росстата за 36 лет.
Иркутская область в антирейтинге представлена 33 населенными пунктами. Самая большая убыль зафиксирована в двух поселках Мамско-Чуйского района. Так, Витимский потерял в численности 95% населения, в настоящее время в нем проживают всего 212 человек. В поселке Луговский прописано 362 жителя, что на 87,7% меньше, чем в 1989 году. В административном центре Мамской Чуйского района — поселке Мама — за 36 лет население сократилось на 65%. В 1989 году там проживало 6918 человек. В настоящее время население поселка составляет 2401 человек.
Поселок Артёмовский лишился 77,7% жителей. Так, в 1989 году в нем было прописано 3773 человек. Сейчас в населенном пункте всего 843 жителя.
В рейтинг попало немалое количество ПГТ, расположенных в северных районах Приангарья (Бодайбинский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, Чунский). Также в списке оказались поселки Усольского (Мишелевка, Тайтурка, Средний), Тайшетского (Квиток, Шиткино), Иркутского (Листвянка) и Черемховского (Михайловка) районов.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутской области наблюдается рост естественной убыли населения. Так, в 2023 году этот показатель с января по декабрь составил −7621 человек. В 2024 году с января по ноябрь убыль населения составила −9086 человек.