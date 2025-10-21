Приангарье попало в список антилидеров по убыли населения в поселках

Иркутская область в антирейтинге представлена 33 населенными пунктами. Самая большая убыль зафиксирована в двух поселках Мамско-Чуйского района. Так, Витимский потерял в численности 95% населения, в настоящее время в нем проживают всего 212 человек. В поселке Луговский прописано 362 жителя, что на 87,7% меньше, чем в 1989 году. В административном центре Мамской Чуйского района — поселке Мама — за 36 лет население сократилось на 65%. В 1989 году там проживало 6918 человек. В настоящее время население поселка составляет 2401 человек.