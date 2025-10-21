Около 17 миллионов рублей потратят на главную ёлку Красноярска

Новогодние деревья планируют установить около ДК им. 1 Мая, на площади имени Свердлова, в парке Гагарина, а также в скверах «Серебряный», «Каменный городок», Энтузиастов и Чернышевского. По контракту, районные ёлки должны быть от 13 до 23 метров в высоту, украшены шарами и гирляндами. Установить их необходимо до 10 декабря, — добавили в издании.