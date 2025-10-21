Ричмонд
Около 17 миллионов рублей потратят на главную ёлку Красноярска

В Красноярске ищут подрядчиков для установки и оформления главной новогодней ёлки на острове Татышев и районных ёлок.

Источник: Аргументы и факты

О таких слотах на портале госзакупок рассказали в «Городе Прима». Главную новогоднюю ёлку высотой 55 метров установят на острове Татышев, ее верхушка должна быть украшена «Снежинкой» со светодиодным освещением.

Ёлку необходимо установить и украсить до 23 декабря. Начальная цена контракта — 16,9 млн рублей. Так, на этапе монтажа планируется потратить 12 073 486 рублей, на техническое обслуживание конструкций и иллюминаций новогодней ёлки закладывают около 1 750 000 рублей, а на демонтаж планируется выделить 4 119 360 рублей. Лот на установку и оформление семи районных ёлок опубликовала администрация Красноярска, начальная цена контракта составляет 22 млн рублей.

Новогодние деревья планируют установить около ДК им. 1 Мая, на площади имени Свердлова, в парке Гагарина, а также в скверах «Серебряный», «Каменный городок», Энтузиастов и Чернышевского. По контракту, районные ёлки должны быть от 13 до 23 метров в высоту, украшены шарами и гирляндами. Установить их необходимо до 10 декабря, — добавили в издании.