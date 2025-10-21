Более 26 тысяч казахстанцев получили господдержку через скоринговую модель

На данный момент полностью реализованы 4 госуслуги, дополнительные меры поддержки оказаны 26,1 тыс. заявителям, передает DKNews.kz.
На текущий момент скоринговая модель в пилотных регионах применяется при назначении трех услуг: «Назначение жилищной помощи», «Субсидирование части арендной платы за жилище, арендованное в частном жилищном фонде» и «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью».
В рамках пилотного проекта за поддержкой в виде назначения жилищной помощи обратились 1215 человек, по всем заявлениям принято положительное решение.
По субсидированию части арендной платы поступило 1268 заявлений. По результатам их рассмотрения с применением скоринговой модели у 484 семей определен высокий уровень благосостояния.
По услуге «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» заявления начали поступать с 1 сентября т.г. Всего принято 1256 заявлений, по результатам скоринга выявлено, что 32 из них направили семьи, относящиеся к 6 категории по уровню благосостояния.
Дополнительно, для социальных педагогов школ города Шымкент и Карагандинской области реализован функционал по проверке уровня благосостояния семей при поступлении заявлений на предоставление услуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования».
Платформой, предоставляющей доступ к скоринговой модели, пользуются 317 школ (Карагандинская область — 202, г. Шымкент — 115). Социальными педагогами данных учебных заведений были рассмотрены 22382 запроса, из которых по результатам проведенного скоринга 74 оказались от семей с высоким уровнем благосостояния (Карагандинская область — 16, г. Шымкент — 58).
Семьи, которые были отнесены к высокому уровню благосостояния (6 категория), в рамках пилотного проекта определены, как не нуждающиеся в дополнительных мерах поддержки от местных исполнительных органов.
Напомним, ранее был подписан совместный приказ шести государственных органов (МНВО РК, МП РК, МТС РК, МПС РК, МЦРИАП РК и МТСЗН РК) о реализации пилотного проекта по оказанию государственных услуг в сферах образования, социальной защиты населения, жилищных отношений и физической культуры через Единую цифровую платформу с применением скоринговой модели определения уровня благосостояния семьи.
Скоринговая модель для определения благосостояния домохозяйств основывается на 23 социально-демографических и экономических критериях. Все семьи, претендующие на получение дополнительных мер поддержки, будут классифицироваться на 6 категорий — от крайней нуждаемости (дефицит средств на питание) до высокого благосостояния (отсутствие материальных затруднений). Решение принимается автоматически на основе объективных данных, собранных через Цифровую карту семьи.
Помощь будет предоставляться в зависимости от нуждаемости, а не всем без исключения. В расчет берутся как материальные показатели: доходы, имущество, транспорт, наличие кредитов; так и нематериальные (здоровье, инвалидность, уровень образования), а также иждивенческая нагрузка и возможные скрытые доходы, например, от неформальной занятости.
Домохозяйства, где есть 2 и более единиц жилья, 2 и более единиц автотранспорта, имеется зарегистрированное юридическое лицо (ИП, ТОО), а ежемесячный доход на одного члена семьи превышает 4 прожиточных минимума, будут отнесены к 6 категории — с высоким уровнем благосостояния. Такие семьи будут исключены из числа получателей дополнительных мер социальной поддержки, финансируемых из местных бюджетов.
Назначение мер поддержки для семей, классифицированных по 1−5 категориям, будет осуществляться автоматически.
Важно подчеркнуть, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид). Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений.
Кроме того, в тех же объемах сохраняются адресная социальная помощь и 5 видов социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.