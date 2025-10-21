Более 26 тысяч казахстанцев получили господдержку через скоринговую модель

Важно подчеркнуть, что внедрение скоринговой модели не повлияет на социальные выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид). Базовая и солидарная пенсии, пособия по рождению и по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособия многодетным и награжденным матерям, пособия по инвалидности и по уходу за ребенком с инвалидностью, пособие по потере кормильца, специальное государственное пособие и другие виды будут выплачиваться без изменений.