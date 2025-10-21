Норвежские лыжники хотят бойкотировать турниры из-за возможного допуска россиян

Сборная Норвегии по лыжным гонкам рассматривает возможность бойкота международных турниров в случае допуска к ним российских спортсменов.
Главный тренер сборной Эйрик Мюр Носсум считает, что Россия использует спорт как пропагандистский инструмент, и бойкот мог бы стать эффективной мерой в ответ.
— Мы не должны соревноваться с ними. Ничего не изменилось с тех пор, как их отстранили. Мое мнение однозначно: их нельзя возвращать, — приводит слова Носсума газета Nettavisen.
Олимпийский чемпион Эрик Валнес также высказал мнение, что, несмотря на отсутствие у него политического опыта, открытие дверей для российских лыжников пока преждевременно, учитывая существующие санкции и продолжающийся конфликт.
Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что решение Европейского союза настольного тенниса об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований является дискриминационным. Суд счел, что санкции нарушали принципы политического нейтралитета и недискриминации, а также были непропорциональными, поскольку не рассматривались альтернативные меры.