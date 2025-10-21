Ричмонд
Пассажирское сообщение между Хабаровском и Фуюанем закроют 31 октября

При этом грузовым судам дадут дополнительно несколько дней.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пассажирское международное сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань завершится 31 октября. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на ресурс Biang.ru, такое решение принято двухсторонней комиссией. Международная навигация завершается до мая 2026 года.

Власти Фуюаня призывают своих туристов учитывать информацию по приостановке речного сообщения при планировании своих поездок, чтобы не застрять за рубежом, как это уже случалось. Что касается грузовой навигации на Амуре — она продлится до 1 ноября. После этого у перевозчиков будет три дня, чтобы вернуть суда в порты приписки.

Напомним, что в Охотском округе с 14 октября официально закрыта навигация для маломерных судов. А это значит, что выходить на катерах и лодках на водные объекты запрещено. Постепенно такие ограничения коснутся всех муниципальных образований, и к 1 ноября в большинстве районов Хабаровского края навигация будет закрыта.