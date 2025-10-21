Пассажирское сообщение между Хабаровском и Фуюанем закроют 31 октября

Власти Фуюаня призывают своих туристов учитывать информацию по приостановке речного сообщения при планировании своих поездок, чтобы не застрять за рубежом, как это уже случалось. Что касается грузовой навигации на Амуре — она продлится до 1 ноября. После этого у перевозчиков будет три дня, чтобы вернуть суда в порты приписки.