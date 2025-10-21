На Госуслугах появится сервис комплексной замены документов при браке и разводе

Сервис комплексного заявления для замены водительских прав, загранпаспорта и других документов появится на «Госуслугах» и будет актуален в ситуациях, связанных, в том числе, с замужеством или разводом. Об этом говорится в ответе замглавы Минцифры Сергея Цветкова на запрос депутатов фракции «Новые люди», который имеется в распоряжении ТАСС.
В ответе уточняется, что на платформе «Госуслуги» уже работает специальная жизненная ситуация — сервис, объединяющий услуги и справки по определённой теме, под названием «Замена документов (в том числе при замужестве и разводе)».
«В рамках реализации данной жизненной ситуации планируется создать функционал для подачи комплексного заявления на замену российского национального водительского удостоверения; регистрационных документов на транспортное средство; паспорта гражданина РФ, используемого за пределами России; а также сведений из ЕГРН», — отметил замминистра.
Ранее россиянам анонсировали 35 новых сервисов на «Госуслугах». Среди них — планирование семьи, помощь россиянам за границей, сервис для владельцев домашних животных, оформление опеки, дистанционное участие в судебных заседаниях и другие.