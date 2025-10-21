На Госуслугах появится сервис комплексной замены документов при браке и разводе

Сервис комплексного заявления для замены водительских прав, загранпаспорта и других документов появится на «Госуслугах» и будет актуален в ситуациях, связанных, в том числе, с замужеством или разводом. Об этом говорится в ответе замглавы Минцифры Сергея Цветкова на запрос депутатов фракции «Новые люди», который имеется в распоряжении ТАСС.