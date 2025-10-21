Ричмонд
Россельхознадзор не выпустил из Омской области конину и голубей

Вес заблокированного на границе мяса коней составил 2 759 кг.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 17 октября, инспекторы Россельхознадзора остановили вывоз из России в Казахстан конины и декоративных голубей на пункте пропуска «Исилькульский». Претензии к мясу оказались в том, что по документам его должно было быть меньше.

Машина с 2 759 килограммов конины и субпродуктов ехала из Азово в Кокшетау, уточнила пресс-служба областного управлении Россельхознадзора.

«Проверка показала, что в документах указано на 350 килограммов меньше», — пояснили в ведомстве.

А далее, 18 октября, на этом же пункте пропуска задержали автомобиль, который вез пять декоративных голубей без положенных ветеринарных документов. Машина ехала из Омска в Петропавловск.

Обе машины задержали, грузы вернули обратно, на владельцев груза и авто наложен штраф.

Ведомство напомнило, что для провоза любой животноводческой продукции и живых домашних питомцев и скота через границу нужны официальные ветеринарные сертификаты. Контроль на пунктах пропуска через границу с Казахстаном в нашем регионе остается усиленным.

Ранее мы писали, что в нашем регионе Россельхознадзор обнаружил в мясе от 42 поставщиков опасные бактерии.