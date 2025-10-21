Ричмонд
Казахстанские врачи провели высокотехнологичные операции в Узбекистане

В рамках Дней казахстанской медицины в Узбекистане команда НИИ кардиологии и внутренних болезней под руководством руководителя Рустема Тулеутаева провели ряд высокотехнологичных операций в городах Фергана, Нукус и Ташкент, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Миссия объединила ведущих кардиохирургов, аритмологов, эндокринологов, эндоскопистов — специалистов, которые продемонстрировали лучшие достижения современной казахстанской медицины.

«Наши страны объединяет общее стремление — сохранять жизнь и здоровье людей, внедрять инновации и обмениваться опытом ради будущего наших граждан», — отметил Р. Тулеутаев.

В Республиканском специализированном научно-практическом центре кардиологии в Ташкенте интервенционный аритмолог Асылхан Паримбеков провел мастер-класс, продемонстрировав полный спектр вмешательств по коррекции ритма сердца — от установки кардиостимуляторов до криоаблации при фибрилляции предсердий.

В Фергане команда кардиохирургов под руководством Максата Жакаева провела операции на сердце у пожилых пациентов с тяжелыми пороками, включая протезирование митрального клапана и шунтирование. Проведены обучающие лекции и консультации для узбекских коллег.

В Ташкенте, в Национальном медицинском центре, проведена сложная операция при обструктивной гипертрофии миокарда и мастер-класс по перфузиологии — направлению, связанному с искусственным кровообращением.

Заведующий рентгенэндоваскулярным оперблоком Алексей Колексников провел 9 высокотехнологичных операций с применением внутрисосудистого ультразвука (ВСУЗИ) и ротаблации кальцинированных поражений.

В рамках форума «Казахстан-Узбекистан: сотрудничество в области здравоохранения, технологий и кадров» подписан двусторонний Меморандум между НИИКВБ и Национальным медицинским центром Минздрава Узбекистана.