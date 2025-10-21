Боец Куат Хамитов объяснил свою критику в адрес Геннадия Головкина

Боец ММА Куат Хамитов дал большое интервью YouTube-каналу Namys Fighting, в ходе которого вспомнил, что в прошлом критиковал Головкина за отказ драться в другом весе.
«Я как фанат бокса… Почему я в одно время критиковал Головкина? Было время, когда он дрался и побеждал, я хотел посмотреть бой — Головкин против Андре Уорда. Головкин дрался на 73 кг, тот дрался на 76 кг (имеет в виду весовые категории — прим. ред.). Головкин, будучи непобежденным “монстром”, из-за трех кг не стал подниматься. Не стал, хотя это был бой мечты», — сказал Хамитов.
Боец отметил, что его самого сильно критиковали за проигрыши, хотя ему удалось поднять вес на 25 кг и провести «бои с монстрами весом в 100 кг». Он посоветовал молодым бойцам не бояться и рисковать.