Боец Куат Хамитов объяснил свою критику в адрес Геннадия Головкина

«Я как фанат бокса… Почему я в одно время критиковал Головкина? Было время, когда он дрался и побеждал, я хотел посмотреть бой — Головкин против Андре Уорда. Головкин дрался на 73 кг, тот дрался на 76 кг (имеет в виду весовые категории — прим. ред.). Головкин, будучи непобежденным “монстром”, из-за трех кг не стал подниматься. Не стал, хотя это был бой мечты», — сказал Хамитов.