Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятиклассница выпала из окна в лесосибирской школе. Делом интересуется Бастрыкин

В Лесосибирске Красноярского края девятиклассница выпала из окна второго этажа школы во время уроков.

Источник: РИА "Новости"

Девочка получила тяжелые травмы, включая перелом позвоночника, сообщает телеграм-канал Kras Mash.

По данным СМИ инцидент произошел в результате травли из-за личной фотографии, которая попала в интернет. Девочка упала на первом уроке сразу после звонка. Одноклассники сообщили, что перед этим в ее сторону прозвучали оскорбления. Учительница в тот момент вышла из класса.

В Следственном комитете подтвердили, что по факту происхождения возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.