Девятиклассница выпала из окна в лесосибирской школе. Делом интересуется Бастрыкин

По данным СМИ инцидент произошел в результате травли из-за личной фотографии, которая попала в интернет. Девочка упала на первом уроке сразу после звонка. Одноклассники сообщили, что перед этим в ее сторону прозвучали оскорбления. Учительница в тот момент вышла из класса.