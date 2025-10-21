Девятиклассница выпала из окна в лесосибирской школе. Делом интересуется Бастрыкин

Девочка получила тяжелые травмы, включая перелом позвоночника, сообщает телеграм-канал Kras Mash.
По данным СМИ инцидент произошел в результате травли из-за личной фотографии, которая попала в интернет. Девочка упала на первом уроке сразу после звонка. Одноклассники сообщили, что перед этим в ее сторону прозвучали оскорбления. Учительница в тот момент вышла из класса.
В Следственном комитете подтвердили, что по факту происхождения возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.