Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заседания Правительства Иркутской области будут проводить еженедельно

Иркутская область, НИА-Байкал — Заседания Правительства Иркутской области будут проводить еженедельно. Об этом решении Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на совещании по оперативным вопросам.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

«Для более оперативного решения проблемных вопросов мы переходим на еженедельный формат заседаний Правительства. Проводить их будем по вторникам. Прошу аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области до конца этой недели подготовить соответствующие изменения в регламент работы кабмина», — отметил глава региона. На совещании Игорь Кобзев представил коллегам министра финансов Екатерину Багайникову.

К исполнению своих обязанностей она приступила 20 октября, уточняет пресс-служба облправительства. Губернатор добавил, что ключевая задача Правительства на ближайшую неделю — рассмотреть и утвердить на заседании кабинета министров проект областного бюджета на 2026−2028 годы, чтобы направить его в Законодательное Собрание до 24 октября.