Заседания Правительства Иркутской области будут проводить еженедельно

«Для более оперативного решения проблемных вопросов мы переходим на еженедельный формат заседаний Правительства. Проводить их будем по вторникам. Прошу аппарат Губернатора и Правительства Иркутской области до конца этой недели подготовить соответствующие изменения в регламент работы кабмина», — отметил глава региона. На совещании Игорь Кобзев представил коллегам министра финансов Екатерину Багайникову.
К исполнению своих обязанностей она приступила 20 октября, уточняет пресс-служба облправительства. Губернатор добавил, что ключевая задача Правительства на ближайшую неделю — рассмотреть и утвердить на заседании кабинета министров проект областного бюджета на 2026−2028 годы, чтобы направить его в Законодательное Собрание до 24 октября.