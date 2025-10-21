Заседания Правительства Иркутской области будут проводить еженедельно

К исполнению своих обязанностей она приступила 20 октября, уточняет пресс-служба облправительства. Губернатор добавил, что ключевая задача Правительства на ближайшую неделю — рассмотреть и утвердить на заседании кабинета министров проект областного бюджета на 2026−2028 годы, чтобы направить его в Законодательное Собрание до 24 октября.