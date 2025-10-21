Главный тренер «Пафоса» высказался о Дастане Сатпаеве

«Да, Сатпаев — очень талантливый игрок, демонстрирует высокий уровень. В следующем году он, как я понимаю, перейдет в “Челси”. Сейчас молодые футболисты быстро прогрессируют, и, думаю, у вас есть и другие сильные игроки», — высказался Хуан Карлос Карседо на предматчевой пресс-конференции.