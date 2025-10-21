Ричмонд
Главный тренер «Пафоса» высказался о Дастане Сатпаеве

Главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо прокомментировал игру 17-летнего нападающего алматинского «Кайрата» Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, по мнению испанского специалиста, Дастан действительно очень талантливый футболист.

«Да, Сатпаев — очень талантливый игрок, демонстрирует высокий уровень. В следующем году он, как я понимаю, перейдет в “Челси”. Сейчас молодые футболисты быстро прогрессируют, и, думаю, у вас есть и другие сильные игроки», — высказался Хуан Карлос Карседо на предматчевой пресс-конференции.

Матч общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Пафосом» состоится 21 октября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

Ранее мы писали о том, как футболисты «Пафоса» прилетели в Алматы на матч с «Кайратом».