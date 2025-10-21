ЕС разработает план использования российских активов для Украины

«Тем не менее, даже если Комиссия получит зеленый свет, ее юридическое предложение должно будет пройти недели сложных переговоров с национальными столицами». — передает издание.
По словам представителя Бельгии, их позиция состоит в отсутствии возражений против этого призыва.
Как отмечает Politico, инициатива была первоначально выдвинута Еврокомиссией в сентябре, однако ее конкретная разработка была обусловлена получением мандата от глав государств-членов.
Накануне издание Frankfurter Rundschau писало, что применение подобной схемы грозит отрицательными экономическими эффектами для граждан стран Евросоюза.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше