ЕС разработает план использования российских активов для Украины

Politico: ЕС хочет использовать замороженные активы РФ для кредита Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз готовится к юридическому закреплению конфискации российских активов в пользу Украины. По данным Politico, в четверг лидеры ЕС официально поручат Еврокомиссии разработать соответствующий законопроект, теперь, когда Бельгия согласна с этим планом.

«Тем не менее, даже если Комиссия получит зеленый свет, ее юридическое предложение должно будет пройти недели сложных переговоров с национальными столицами». — передает издание.

По словам представителя Бельгии, их позиция состоит в отсутствии возражений против этого призыва.

Как отмечает Politico, инициатива была первоначально выдвинута Еврокомиссией в сентябре, однако ее конкретная разработка была обусловлена получением мандата от глав государств-членов.

Накануне издание Frankfurter Rundschau писало, что применение подобной схемы грозит отрицательными экономическими эффектами для граждан стран Евросоюза.

