В Башкирии установилась аномально теплая погода для середины осени

В Башкирии продолжает стоять не по-осеннему теплая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, во вторник, 21 октября, температура воздуха днем достигнет значений от +7 до +12 градусов. Существенных осадков не предвидится, лишь на западе республики возможен небольшой дождь. Ветер будет умеренным, юго-восточного направления.
Метеорологи также дали прогноз и на среду, 22 октября. Погода существенно не изменится: кое-где пройдут небольшие дожди, а ветер останется юго-восточным. Ночью столбики термометров опустятся до −1… +4 градусов, а в отдельных районах, где небо прояснится, возможно похолодание до −6 градусов. Днем воздух прогреется до +5… +10 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.