В Башкирии установилась аномально теплая погода для середины осени

Метеорологи также дали прогноз и на среду, 22 октября. Погода существенно не изменится: кое-где пройдут небольшие дожди, а ветер останется юго-восточным. Ночью столбики термометров опустятся до −1… +4 градусов, а в отдельных районах, где небо прояснится, возможно похолодание до −6 градусов. Днем воздух прогреется до +5… +10 градусов.