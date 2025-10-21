Ричмонд
Лолита неожиданно призналась, что обращалась за помощью к психиатру

Лолита Милявская, одна из самых популярных исполнительниц отечественной сцены, откровенно рассказала о собственном опыте обращения к психиатру, подчеркнув, что не видит в этом ничего зазорного.

Как поделилась артистка на юбилейном вечере телеканала «МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце, признавать личные трудности и искать профессиональной поддержки — поступок сильного человека. Певица отметила, что не склонна терпеть внутренний дискомфорт: тревожность мешает спокойно засыпать и с самого утра отравляет состояние.

По мнению Лолиты, оптимальным выходом становится грамотное корректирующее лечение под контролем специалистов традиционной медицины, прошедших обучение у признанных экспертов. Ни о каком увлечении современными сомнительными методиками речь не идёт.

Несмотря на открытые признания об эмоциональных переживаниях, Лолита всегда показывает чувство юмора и искренний позитив, за что продолжает оставаться любимицей публики. Недавно она призналась, что для быстрого улучшения настроения прибегла к помощи искусственного интеллекта. Артистка попросила умную колонку подобрать бодрую музыку соответственно её вкусу, однако услышала неожиданное — вместо зажигательного трека технология включила композицию Майли Сайрус Flowers. Милявская с удивлением отметила, что такой выбор оказался далёк от того, что она ожидала услышать для поднятия духа.

Певица добавила, что особенно ценит песни с использованием нецензурной лексики.

