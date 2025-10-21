Лолита неожиданно призналась, что обращалась за помощью к психиатру

Несмотря на открытые признания об эмоциональных переживаниях, Лолита всегда показывает чувство юмора и искренний позитив, за что продолжает оставаться любимицей публики. Недавно она призналась, что для быстрого улучшения настроения прибегла к помощи искусственного интеллекта. Артистка попросила умную колонку подобрать бодрую музыку соответственно её вкусу, однако услышала неожиданное — вместо зажигательного трека технология включила композицию Майли Сайрус Flowers. Милявская с удивлением отметила, что такой выбор оказался далёк от того, что она ожидала услышать для поднятия духа.