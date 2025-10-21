Ценообразование на рыбу станет прозрачнее в Хабаровском крае

Мониторинг будет вестись по основным промысловым видам рыбы, таким как минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, а также по лососевым — горбуша, кета и нерка. Участники рынка обязаны передавать на биржу сведения о внебиржевых сделках объемом от 10 тонн как по внутренним, так и по экспортным операциям.