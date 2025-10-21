Ценообразование на рыбу станет прозрачнее в Хабаровском крае

Правительство РФ приняло меры для повышения прозрачности ценообразования на рыбную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Решение предполагает включение рыбы в перечень товаров, мониторинг цен на которые ведется на основе биржевых данных. Формирование стоимости продукции будет отслеживаться на всех этапах её реализации— от промысла до конечного потребителя. Как отмечают эксперты, это поможет поддерживать стабильность на внутреннем рынке и снизить риск резких колебаний стоимости.
Мониторинг будет вестись по основным промысловым видам рыбы, таким как минтай, треска, пикша, сельдь, скумбрия, а также по лососевым — горбуша, кета и нерка. Участники рынка обязаны передавать на биржу сведения о внебиржевых сделках объемом от 10 тонн как по внутренним, так и по экспортным операциям.
С 1 ноября 2025 года предоставление данных будет носить добровольный характер, а с 1 марта 2026 года — обязательный. Отсрочка позволит компаниям подготовиться к новым требованиям и наладить корректный сбор информации.
Решение может стать поворотным моментом для Хабаровского края, где рыболовство и производство морепродуктов играют ключевую роль в экономике. Регион является одним из лидеров России по добыче рыбы, поэтому прозрачность ценообразования поможет поддерживать конкурентоспособность местных предприятий.