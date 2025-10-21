Бастрыкин ждет доклад по инциденту в одном из детсадов Челябинской области

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту причинения телесных повреждений воспитаннику детского сада в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ранее сообщалось, что в Еманжелинске медицинский работник дошкольного учреждения толкнул мальчика, который упал и получил травму головы.
По данному факту следственными органами уже ведется процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ.
Председатель СКР поручил и.о. руководителя регионального СУ Константину Правосудову доложить о ходе проверки и по доводам публикации.
Об инциденте в соцсетях написала мать ребенка. Она утверждает, что медсестра толкнула сына после того, как он зарычал на нее. Когда ребенок упал и ударился головой о лавочку, женщина пыталась задобрить его конфетами. Пока подтверждения этой информации нет. Родители обратились к заведующей детсадом, но та заявила, что не может помочь, а полученная травма — «просто царапина».