В Казахстане смогли почти на четверть сократить дефицит врачей

С учетом потребностей регионов в текущем году выделено свыше 5 тыс. образовательных грантов. С октября 2024 года единовременные выплаты в размере 8,5 млн тенге получили 254 врача по 16 остродефицитным специальностям, работающие в сельской местности, в 2025 году поддержку получили еще 105 специалистов.