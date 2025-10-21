В России запатентовали БПЛА «Герань» для гражданских целей

В России создан беспилотный летательный аппарат (БПЛА), выполненный по схеме «летающее крыло», предназначенный для дистанционного мониторинга лесов и доставки гуманитарных грузов. По своим характеристикам и конструкции он близок к беспилотнику «Герань-2», говорится в документах, имеющихся у ТАСС.
«Полезная модель относится к беспилотным летательным аппаратам гражданского назначения и может применяться в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, геодезии и других областях», — уточняется в описании патента.
Уточняется, что аппарат представляет собой самолетный планер с треугольным крылом и цилиндрической носовой частью. Фюзеляж, носовой обтекатель и съемные части крыла сделаны из композитных материалов с наполнителем из конструкционного ПВХ-пенопласта. В двигателе использованы алюминиевые детали, а воздушный винт выполнен из авиационных пород древесины.
Дальность полёта БПЛА достигает 1800 км с возможностью перевозки полезной нагрузки весом от 50 до 90 кг. В числе его применений — картографирование сельхозугодий, мониторинг лесов, инспекция инженерных сетей (нефтепроводов, газопроводов, водопроводов, линий электропередач), геодезические работы, а также доставка гуманитарных грузов.
Ранее стало известно, что российские Воздушно-космические силы начали применять одноразовые беспилотники «Герань-2» для сброса противотанковых мин ПТМ-3.