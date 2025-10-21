Ричмонд
Отжиги сухой травы проведут сегодня в Ленинском округе Иркутска

Иркутск, НИА-Байкал — Для профилактики стихийных палов в Иркутске проводят отжиги сухой растительности.

Источник: Мэрия Иркутска

Сегодня такие мероприятия состоятся в Ленинском округе. Начало в 15:00, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Работы проведут в районе Боковской протоки на территории площадью 15 га, расположенной на пересечении улицы Полярной и проезда Ульяны Громовой.

Отжиг проведут сотрудники первого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону, МКУ «Безопасный город», администрации Иркутска и участники добровольческого спасательного отряда «111.62».

Мероприятие состоится при отсутствии сильного ветра и осадков. На месте разместят специализированную технику и средства пожаротушения.

Администрация города напоминает, что самостоятельное выжигание сухой растительности запрещено. Ликвидировать траву таким способом могут только профессиональные группы. За нарушение требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.