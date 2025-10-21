Кабмин намерен изменить коммунальные платежки россиян: как будут выглядеть квитанции

Все «коммунальные» платежки в России в скором времени будут электронными, и оплата за услуги ЖКУ также перейдет в цифровой формат через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Об этом со ссылкой на проект закона, подготовленный Минстроем, сообщает сайт «Известия».
Согласно инициативе, платежки в электронном виде будут одновременно рассылаться в две системы: ГИС ЖКХ и на портале госуслуг. И это будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, наравне с доставкой бумажного варианта квитанции.
Пока законопроект находится на общественных обсуждениях и ему предстоит еще пройти все регламентные процедуры. Описываемые нормы должны сформировать в России единый для всей страны способ доставки юридически значимых платежных документов.
Потому в Минстрое заверили, что оплачивать услуги ЖКХ с такой платежкой можно будет любым способом.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, чем может грозить несвоевременная замена счетчиков на воду.
Кроме того, с 1 сентября в России ужесточили требования к концессионерам объектов тепло- и водоснабжения, а также водоотведения в системе ЖКХ. Нововведения вступят в силу с 1 сентября.
Также в следующем году будет перенесен на пять дней крайний срок оплаты за ЖКУ: с 10-го на 15-е число.