Кабмин намерен изменить коммунальные платежки россиян: как будут выглядеть квитанции

Все «коммунальные» платежки в России в скором времени будут электронными, и оплата за услуги ЖКУ также перейдет в цифровой формат через системы ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Об этом со ссылкой на проект закона, подготовленный Минстроем, сообщает сайт «Известия».