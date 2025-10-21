Воронежская гимнастка Мельникова стартует на чемпионате мира-2025 21 октября

В столице Индонезии проходит 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. В составе сборной России на турнире выступает Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова из Воронежа. 21 октября Гелю ждет квалификация. Начнется она в 14:30 по московскому времени.
23 октября состоится финал женского индивидуального многоборья — с 14:30. А 24 и 25 октября в Джакарте пройдут финалы в отдельных видах — оба дня с 14:30.
Напомним, что Мельникова будет выступать на турнире в нейтральном статусе — без флага и гимна.