Воронежская гимнастка Мельникова стартует на чемпионате мира-2025 21 октября

В столице Индонезии проходит 53-й чемпионат мира по спортивной гимнастике. В составе сборной России на турнире выступает Олимпийская чемпионка-2021 Ангелина Мельникова из Воронежа. 21 октября Гелю ждет квалификация. Начнется она в 14:30 по московскому времени.