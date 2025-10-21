Могут ли вернуть в семью мальчика-бродяжку, которого выгнала мать

Жестокая мать, доведенная до отчаяния женщина или жертва обстоятельств? История 10-летнего мальчика из Железногорска, найденного в подъезде, разделила общество на два лагеря и дошла до главы СК РФ.
Сейчас ребенок находится в приюте. Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова рассказала krsk.aif.ru, что известно о судьбе мальчика и есть ли у семьи шанс на восстановление.
«Большая проблема в семейных отношениях».
История 10-летнего мальчика, найденного в подъезде в Железногорске, широко разошлась по СМИ. Родители отказались забирать его домой — мама заявила, что не может с ним справиться, а отец не выходил на связь.
По словам Ирины Мирошниковой, аппарат контролирует действия всех профильных ведомств и участвует в принятии окончательных решений по семье.
«Безусловно, мы эту ситуацию знаем и держим на контроле, участвуем в принятии окончательных решений. В настоящее время ребенок в безопасности, специалисты будут заниматься им и его здоровьем. Это нужно. Но там, на самом деле, проблема в семейных отношениях. Это большая проблема. Я не знаю, насколько это восстановимо. Никаких гарантий сейчас дать невозможно, и предсказать, чем все закончится, я не могу», — отметила Ирина Мирошникова.
Как рассказала krsk.aif.ru главный специалист по связям с общественностью Министерства социальной политики Елена Злобина, сейчас мальчика увезли в один из приютов Красноярска, где ему проведут комплексное обследование.
Также специалисты будут работать и с семьей, чтобы изменить отношение к сыну. Если это не получится, то будут приниматься другие решения.
«До тех пор, пока мальчику не проведут комплексное обследование здоровья, психического и психологического состояния, в семью его не отдадут. Находиться в Центре семьи и детей он может до полугода. Это тот срок, за который станет понятно, есть возможность вернуть его родителям или нет. Бывают случаи, что ребенок находится в приюте до года», — объяснила Елена Злобина.
По ее словам, в краевом Центре семьи и детей социализируют попавших в беду подростков. С детьми из Красноярска продолжают заниматься в их школах, а с иногородними работают приходящие педагоги, которые оценивают уровень знаний ребенка.
Отказались забирать сына из подъезда.
Историю придала огласке жительница Железногорска Алеся. Именно она нашла мальчика в подъезде жилого дома на лестничной клетке и вызвала на место полицию и медиков.
«Мальчишка не реагировал на проходящих людей. Только мычал и не открывал глаза», — рассказывала она ранее krsk.aif.ru.
На место прибыли медики и инспекторы по делам несовершеннолетних (ПДН). Как сообщили в ГУ МВД Красноярского края, мальчика осмотрели, а затем попытались связаться с его законными представителями.
По информации полиции, и мать, и отец отказались забирать сына. Ребенка направили в специализированное учреждение, отметив, что это не первый подобный случай с данной семьей.
Две правды одной семьи.
По словам соседки Алеси, проблемы начались давно. Она вспоминает эпизод, когда мать мальчика, Татьяна, истыкала отверткой телефон, подаренный ему отцом.
«Мальчик прибежал к нам в слезах. Сказал, что мать привязала его к поводку, выгуливала, а потом привязала к дереву и ударила», — рассказывает Алеся.
Она также утверждает, что после обращения в полицию Татьяна в присутствии инспекторов сказала сыну: «Если у меня заберут других детей, я тебя придушу».
Мама мальчика, Татьяна, видит эту ситуацию по-другому. Она говорит, что шесть лет боролась за сохранение нормальных отношений с сыном и пыталась исправить ситуацию.
По словам Татьяны, все началось с трагедии в раннем детстве: когда сыну было два года, он устроил в квартире пожар и получил сильные ожоги головы и плеч. После этого у мальчика, как утверждает мать, появились серьезные проблемы с поведением. Полную историю отношений семьи можно прочесть в нашем материале. Женщина рассказывает, что водила сына по врачам, психологам и психиатрам, но это вызывало у него лишь обиду.
«Ребенок мне говорит, что я ему испортила жизнь, когда лечила. Как ему в 10 лет объяснить, что это для его блага?» — делится она.
По ее словам, в школе сын не хотел учиться, и в итоге его вывели из учебного заведения с формулировкой «социально опасен».
Инцидент с поводком она подтверждает, но объясняет иначе — как попытку заставить сына извиниться после того, как он, по ее словам, украл деньги и алкоголь.
«Я взяла поводок, обвязала вокруг живота. Я следила, чтобы ему не было больно. Просто хотела, чтобы не вырвался», — говорит Татьяна.
Она подчеркивает, что сын сам ушел жить к отцу, который, по ее словам, им не занимался и прямо заявлял: «Пусть родительских прав лишают, лучше алименты буду платить». Свои слова о том, что сын ей не нужен, женщина называет эмоциональным срывом, о котором сожалеет.
«Просто опустились руки, я тоже живой человек. Сколько в этом городе помощи просила, но никто не хочет помогать. Я не хочу его бросать, просто не знаю, как справляться. Очень прошу, помогите найти специалистов, которые помогут моему сыну», — говорит она.
Сейчас ребенок в безопасности, но главный вопрос — удастся ли специалистам собрать воедино обломки его семьи, или ему предстоит искать новую. По нашей информации, 21 октября должно состояться заседание комиссии ПДН ЗАТО Железногорск, где рабочая группа, в состав которой входят сотрудники полиции и специалисты Центра социальной помощи семье, будут рассматривать эту тяжёлую ситуацию с несовершеннолетним мальчиком.
