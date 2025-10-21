Могут ли вернуть в семью мальчика-бродяжку, которого выгнала мать

«Безусловно, мы эту ситуацию знаем и держим на контроле, участвуем в принятии окончательных решений. В настоящее время ребенок в безопасности, специалисты будут заниматься им и его здоровьем. Это нужно. Но там, на самом деле, проблема в семейных отношениях. Это большая проблема. Я не знаю, насколько это восстановимо. Никаких гарантий сейчас дать невозможно, и предсказать, чем все закончится, я не могу», — отметила Ирина Мирошникова.