Умер бывший министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

На государственную службу в министерство спорта Павел Богатырев пришел в 2010 году. Пройдя путь от рядовой должности до заместителя министра, в 2020 году он приступил к исполнению обязанностей министра, а в марте 2022 года был официально назначен на этот пост. Возглавляя ведомство, он внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и сделал спорт более доступным для всех жителей Приангарья.