Умер бывший министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. Как сообщает губернатор Игорь Кобзев, он долгое время был тяжело болен.
Вся жизнь Павла Александровича была неразрывно связана со спортом. Свою карьеру он начал в 1977 году, а как спортсмен добился выдающихся высот в легкой атлетике. Сначала ему было присвоено звание мастера спорта СССР, а в 1983 году он стал мастером спорта международного класса.
На государственную службу в министерство спорта Павел Богатырев пришел в 2010 году. Пройдя путь от рядовой должности до заместителя министра, в 2020 году он приступил к исполнению обязанностей министра, а в марте 2022 года был официально назначен на этот пост. Возглавляя ведомство, он внес значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры и сделал спорт более доступным для всех жителей Приангарья.
Губернатор Игорь Кобзев выразил глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам после того, как умер бывший министр спорта Иркутской области Павел Богатырев. Глава региона отметил, что светлая память о нем навсегда останется в сердцах многих.
