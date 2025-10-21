Свердловскую область накроет мокрый снег

В южной половине Свердловской области и на Южном Урале существенных осадков не ожидается, на севере Свердловской области 22 октября вероятны небольшие осадки (дождь, мокрый снег)", — говорится в сообщении. Осадки пройдут в ночь на 22 октября. В отдельных районах на дорогах может возникнуть гололедица на фоне перепада температур.