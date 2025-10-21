Свердловскую область накроет мокрый снег

Это следует из прогноза уральского Гидрометцентра: "20−23 октября над Уралом антициклон создаст погоду при слабом ветре. Температура воздуха превысит норму на 1−3 градуса благодаря поступлению в антициклон более теплого воздуха с юга России.
В южной половине Свердловской области и на Южном Урале существенных осадков не ожидается, на севере Свердловской области 22 октября вероятны небольшие осадки (дождь, мокрый снег)", — говорится в сообщении. Осадки пройдут в ночь на 22 октября. В отдельных районах на дорогах может возникнуть гололедица на фоне перепада температур.
Сегодня в регионе осадков не ожидается, днем потеплеет до +3, +8 градусов. В уральской столице температура воздуха днем составит до +7 градусов.
В ночь на 22 октября похолодает до −3, +2 градусов, днем потеплеет до +6, +11; в Екатеринбурге в светлое время суток столбик термометра поднимется до +9 градусов.
23 октября в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит −1, −6 градусов; днем — +4, +9.
В Екатеринбурге температура воздуха ночью составит до −2 градусов; днем — до +7 градусов.