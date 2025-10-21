Омский вуз показал полезный стартап для энергетики на российском форуме

Одним из проектов от ОмГТУ стало компактное устройство для диагностики силовых кабелей среднего напряжения. Разработка выполнена в формате стартапа. Она дает точно определять наличие в кабельных линиях импульсов, которые указывают на потенциальные неполадки. Это помогает сильно сократить затраты на обслуживание кабельных сетей, предотвращает внеплановые ремонты, уменьшает время простоя оборудования.