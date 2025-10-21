Омский вуз показал полезный стартап для энергетики на российском форуме

В Москве с 15 по 17 октября прошла Российская энергетическая неделя, где участвовал и ОмГТУ. Его студенты и преподаватели показали там инновационные проекты энергосбережения.
В целом мероприятие объединяет тысячи экспертов из разных стран, оно регулярно становится площадкой для обсуждения перспектив мировой энергетики.
Как уточнила пресс-служба вуза, делегаты от ОмГТУ представили проекты в рамках Молодежного дня. А тот, в свою очередь, является одним из ключевых событий недели.
Одним из проектов от ОмГТУ стало компактное устройство для диагностики силовых кабелей среднего напряжения. Разработка выполнена в формате стартапа. Она дает точно определять наличие в кабельных линиях импульсов, которые указывают на потенциальные неполадки. Это помогает сильно сократить затраты на обслуживание кабельных сетей, предотвращает внеплановые ремонты, уменьшает время простоя оборудования.
Также на конференции ПАО «Россети» представители энергетического института ОмГТУ представили исследования защиты силовых трансформаторов и моделирования электроимпульсных систем. Особое внимание там уделено анализу состояния изоляторов высоковольтных линий электропередачи на основе температурной симметрии.
В целом, по словам участников форума, он вновь стал отличной возможностью для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов развития ТЭК.