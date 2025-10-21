Ричмонд
Демократы США в 11-й раз проголосовали за остановку работы правительства

Очередная попытка Сената США утвердить проект бюджета правительства страны потерпела неудачу. Как сообщила пресс-служба Республиканской партии в социальной сети X, причиной провала стало нежелание демократов идти на компромисс.

Республиканцы заявили, что демократы в 11-й раз проголосовали против принятия бюджета, настаивая на включении пунктов о медицинской страховке для нелегальных иммигрантов.

По итогам голосования, предложенный проект бюджета не набрал необходимого для утверждения числа голосов — шестидесяти.

1 октября в США наступил шатдаун. Конгресс не смог согласовать бюджет, и правительство приостановило работу. Многих госслужащих отправили в неоплачиваемые отпуска, а медики, военные, пограничники и транспортники продолжают трудиться, но без зарплаты. Это первый полный шатдаун в стране за семь лет. Всего в современной истории он стал 21-м, а самый долгий был при президенте США Дональде Трампе в 2018—2019 годах и длился 35 дней, нанеся ущерб экономике в три миллиарда долларов. Что такое шатдаун в США и какие у него могут быть последствия, разбиралась «Вечерняя Москва».

