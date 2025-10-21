Ричмонд
Суд Литвы разрешил взыскивать компенсации с наследников Горбачева

Верховный суд Литвы дал разрешение взыскивать компенсацию с наследников последнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачева. Связано это с трагедией у здания «Литовского радио и телевидения» 13 января 1991 года.

