Что сейчас происходит в Кондратьевском жилмассиве

Ходосок поинтересовался у представителей подрядчика: а есть ли у них профессионалы, которые способны реализовывать современные технологии при ремонте крыши и фасада, нет ли такого, что один и тот же человек занимается тем и другим? Строители заверили, что у них достаточно узких специалистов. Глава жилкома отметил, что при комитете действует учебно-методический центр, где обучают в том числе кровельщиков, и пригласил депутатов туда.