Что сейчас происходит в Кондратьевском жилмассиве

Комплексный ремонт, но есть нюансы.
Кондратьевский жилой массив был построен в 1929—1931 годах по проекту, разработанному Проектным бюро стройкома под руководством архитектора Григория Симонова. Это двенадцать 60-квартирных жилых корпусов, для которых были построены прачечная, библиотека, клуб и детский сад. Все они расположены по адресу: Кондратьевский пр. 40, с дополнительной нумерацией корпусов. Дома возвели для рабочих Выборгской стороны, в них не были предусмотрены ванные комнаты (впоследствии их капремонт обычно предполагал изменение планировки).
В 2014 году архитектурный комплекс получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Закономерно, ведь это цельный квартал, который положил начало «социалистической реконструкции» района. Сейчас его считают ценным образцом конструктивизма. Еще в 1970-х годах эти дома признали требующими капитального ремонта, однако долгое время реализовать его не удавалось.
В 1990-х были частично отремонтированы корпуса № 6 и № 12. Это защитило их от аварийности, но и в комплексную программу они впоследствии не попали. Позднее именно их решили привести в порядок в 2025 году.
Все остальные 10 корпусов были признаны аварийными в 2008 году, расселили их только к 2015-му. 9 из них отремонтировали разом, силами двух подрядчиков, под контролем Санкт-Петербургского центра доступного жилья. Работы были завершены в 2022 году, квартиры реализовали по социальной программе «Молодежи — доступное жилье». По наблюдениям корреспондента «Фонтанки», спустя несколько лет эти дома выглядят по-прежнему достойно.
В 2024-м Центр доступного жилья взялся и еще за один корпус, он сейчас в активной стадии ремонтных работ (корпус № 7).
На один из восстановленных домов, фасад которого выходит на Полюстровский проспект (корпус № 11), неравнодушные местные жители вернули исторические флагодержатели. Они их снимали перед ремонтом для бережного хранения — по согласованию с комитетом по охране памятников и рабочими.
Неохваченными капремонтом остались несколько нежилых построек: № 13, 14 и 15. Часть корпуса № 13 представляет собой, по сути, руины, о планах на их восстановление пока ничего не сообщается. В примыкающей к ней части здания, по данным онлайн-карт, находится управление по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях комитета по вопросам законности.
В целом Кондратьевский жилмассив сейчас производит впечатление спокойного, ухоженного, чистого, отремонтированного в едином стиле квартала. Внутри можно встретить мам с колясками и молодые пары.
Правда, детская площадка всего одна, да и та сделана самими горожанами еще в 1990-х. Как рассказывают местные жители и представители ЖКС № 3 Калининского района, сейчас эта площадка имеет статус бесхозной, а новую на ее месте поставить проблематично из-за соседства с трансформаторной подстанцией.
Когда закончат.
20 октября депутаты из городской комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды провели на Кондратьевском, 40 выездное заседание. Как рассказал председатель комиссии Александр Ходосок, осмотреть капремонт именно в Калининском районе предложил депутат ЗакСа Михаил Амосов.
Вместе с депутатами отремонтированные корпуса осмотрели глава жилищного комитета Денис Удод, исполняющий обязанности директора Фонда капремонта (ФКР) Леонид Вишневский, сотрудники подрядной организации, представители районной администрации и журналисты.
«Мы, правительство Санкт-Петербурга и Фонд капитального ремонта, придерживаемся открытой политики. Мы готовы продемонстрировать капитальный ремонт в любом нашем доме, выслушать вопросы и замечания, если они появятся», — заявил Денис Удод.
Он отметил, что план капитального ремонта на 2025 год исполнен на 79,5%, что достаточно высокий показатель. Особое внимание, по его словам, правительство города старается уделять сохранению исторического наследия города.
Глава ФКР Леонид Вишневский рассказал, что на в корпусе № 6 ремонтировали фасад, дважды окрасив его в соответствии с оригинальной технологией, которую использовали на этом объекте в советское время. Кроме этого, заменили окна и двери: во всём жилом массиве они единообразны, как это и было исторически. Ремонт корпуса практически завершен.
«Остаются небольшие шероховатости и замечания, которые мы устраняем», — отметил Вишневский.
На корпусе № 12 также обновили фасад. Кроме этого, отремонтировали крышу и полностью заменили водосточную систему. Работы на кровле уже завершены, сейчас устанавливают противопожарные двери на чердаках. Готовность фасада оценивают в 90%, еще необходимо закончить ремонт балконов, демонтировать леса и установить козырьки, которые пока находятся в мастерской.
«До 10 ноября все работы будут завершены и предъявлен весь комплекс работ, от цоколя до венчающего карниза», — сказал Вишневский. Как отметили в пресс-службе ФКР, работы по обоим корпусам планируется закончить не позднее середины ноября.
Между обновленными корпусами находится нежилой корпус № 14, где капремонт не предусмотрен.
Как ремонтируют крыши.
Депутатам и журналистам показали обновленную крышу и чердак. Глава жилищного комитета Денис Удод при этом объяснил, как именно здесь организовали температурно-влажностный режим, чтобы сократить образование наледи и сосулек.
«Везде, где скатные кровли с металлическим покрытием, мы применяем технологию нормализации температурно-влажностного режима. Обеспечивается проветривание, фольгированный материал изолирует крышу, минеральная вата изолирует чердачное перекрытие, плюс утеплитель, который остаточное тепло также не допускает до кровли», — рассказал Удод.
В результате температура воздуха на чердаке близка к температуре на улице, поэтому конденсат и сосульки образовываться не должны, водные коммуникации при этом теплоизолированы и не замерзают. Все новые деревянные конструкции обязательно обрабатывают антигорючими и противоактивными средствами.
«Все новые технологические решения, которые применяем при капитальном ремонте, проходят экспертизу в нашем научно-техническом совете. Так что это не просто наши задумки, мы аккумулировали опыт и других стран, других субъектов, со специалистами это обсудили, которые это всё дело знают: как что применяется на практике», — рассказал Удод.
Ходосок поинтересовался у представителей подрядчика: а есть ли у них профессионалы, которые способны реализовывать современные технологии при ремонте крыши и фасада, нет ли такого, что один и тот же человек занимается тем и другим? Строители заверили, что у них достаточно узких специалистов. Глава жилкома отметил, что при комитете действует учебно-методический центр, где обучают в том числе кровельщиков, и пригласил депутатов туда.
«Кроме основной, получить еще смежную [специальность]? Для депутатов это будет тоже нелишне», — посмеялся в ответ Ходосок и предложил коллегам действительно сходить.
При всех современных технологиях, как выяснилось, во время ремонта кровли заменяют не все стропила (части несущей системы крыши). Некоторых депутатов это искренне удивило. «Здесь оставили старые стропила. Это зачем было сделано? Вы их просвечиваете что ли, чтобы понять, не сгнили ли они внутри?» — возмутился депутат Владимир Носов.
Глава ФКР объяснил, что во время ремонта таких кровель всегда заменяют не все стропила, предварительно обследуя их. «Речь о ценообразовании в том числе. Если мы будем повсеместно на каждом объекте менять всю стропильную систему, даже и живую, то меньше объектов сделаем», — сказал Леонид Вишневский.
Обрабатывают во время ремонта тоже только новые стропила, за содержание старых отвечает управляющая компания.
Воспользовавшись случаем, депутаты отчитали гендиректора ЖКС № Калининского района Александра Лазарева за внешний вид старых стропил, отсутствие света на чердаке и запыленные парадные. Ремонт парадных не синхронизирован с ремонтом фасадов. Впрочем, они выглядят подкрашенными не столь давно. Глобально необходимо привести их в порядок после замены окон и дверей.
Битва за балконы.
Помимо особенностей работы с кровлями, корпуса Кондратьевского жилмассива дали повод обсудить балконное остекление. Это тот случай, когда из-за него здание не совсем соответствует историческому облику, но, ожидаемо, не все жильцы готовы расставаться с комфортом.
«Головная боль — это остекленные балконы. С ними очень много времени уходит на борьбу и согласование. И в конце мы остаемся, словно между молотом и наковальней, потому что КГИОП и КГА видят, что это не соответствует архитектурному облику. С другой стороны, мы не можем без разрешения жильцов разбирать их имущество», — поделился с депутатами представитель подрядчика.
Он отметил, что к части балконов собственники предоставили доступ, разрешили убрать остекление и провести другие работы. Другие балконы так и остались остекленными. В этой ситуации можно действовать только переговорами, поскольку до 2028 года действует «балконная амнистия».
«С 2028 года, наверное, административное законодательство в этой части поменяется», — отметил Александр Ходосок.
Он обратил внимание также на висящие в некоторых местах на фасадах обновленных корпусов кабели, которые не всегда спрятаны в короба. Представители администрации Калининского района объяснили, что за них отвечает обслуживающая организация, и всё может быть приведено в порядок после завершения ремонта фасада.
Где детские площадки?
Пока депутаты общались с журналистами и отвечающими за ремонт, к ним с интересом подошли жители Кондратьевского массива.
«У нас очень много молодых семей с детьми и, к сожалению, пока что мы живем не в комфортных условиях», — сказала молодая петербурженка Анна, указывая на старую детскую площадку.
С корреспондентом «Фонтанки» она поделилась, что взяла здесь квартиру с мужем по программе «Молодежи — доступное жилье». В целом условия неплохие, за исключением проблем с детской площадкой, шума от ТЭЦ и вопросов к безопасности, — отметила женщина.
«Но мы знали, что покупали. Мы обратились в администрацию, скоро нашему корпусу должны установить систему “Безопасный город”», — сказала женщина.
Депутаты пообещали разобраться со статусом детской площадки. По поводу руин в центре жилмассива пока определенности никакой нет.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Кондратьевский жилмассив спасали от разрушения.