США отказались участвовать в плане ЕС по использованию активов РФ для Украины

По информации агентства, американские чиновники проинформировали своих европейских коллег о своем решении на полях встречи Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. В качестве причины такого шага были названы опасения по поводу рисков для рыночной стабильности, говорится в статье.