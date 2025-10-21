Ричмонд
США отказались участвовать в плане ЕС по использованию активов РФ для Украины

Соединенные Штаты уведомили европейские страны о своем нежелании присоединяться к плану по использованию замороженных российских активов для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, американские чиновники проинформировали своих европейских коллег о своем решении на полях встречи Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне. В качестве причины такого шага были названы опасения по поводу рисков для рыночной стабильности, говорится в статье.

19 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в рамках 19-го пакета антироссийских санкций использовать замороженные активы России для выдачи кредитов Украине. Политик подчеркнула, что Киев вернет кредит только после того, как Россия якобы выплатит репарации, и отметила, что «риски придется нести коллективно».

21 октября стало известно, что Венгрия не будет блокировать 19-й пакет санкций Европейского союза против России, поскольку добилась исключения из него мер, противоречащих ее национальным интересам.

