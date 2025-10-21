Ричмонд
Пилот Сытник заявил, что ни одна страна не сможет запретить пролет борта Путина

Ни одна страна не может запретить пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию на его предстоящую встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Он отметил, что все полеты находятся под руководством Евроконтроля, который базируется в Бельгии. Это единая система управления над рейсами Европы и Азии. При этом пилот добавил, что введенные санкции не повлияют на разрешение на получение пролета над европейскими странами.

— Кто это там говорит «не разрешаем»? Это кто-то, кто хочет просто общее мнение высказать. А на правительственном уровне, когда принимает решение правительство страны или президент, они понимают, чем может окончиться ссора с Россией. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, — заявил Сытник в беседе с ИА Регнум.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет президента России по пути в Венгрию. По его словам, существуют другие способы добраться до Будапешта, поэтому стоит найти альтернативные пути.

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором Путин полетит в Венгрию, станет вариант с перелетом через Каспийское море. Он уточнил, что маршрут будет проходить через Урал, Каспий, оттуда борт вылетит в Турцию и в Европу.

