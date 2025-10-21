Началось строительство около 14 км газопроводов в Краснопахорском районе

ГНБ — это современная технология, позволяющая прокладывать трубопроводы под землей без вскрытия поверхности. Такой способ незаменим там, где требуется сохранить рельеф местности, природные объекты или не нарушать транспортное движение. На рассматриваемом участке трасса проходит через глубокие овраги с перепадами высот до 7 м и пересекает реку Лубянку — именно здесь применение ГНБ становится наиболее эффективным и безопасным решением. При строительстве используются полиэтиленовые трубы высокого давления диаметром от 0,16 до 0,5 м с расчетным рабочим давлением до 0,6 мегапаскаля.