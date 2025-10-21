Началось строительство около 14 км газопроводов в Краснопахорском районе

«Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы ведут масштабные работы по строительству газопроводов высокого давления на участке от газораспределительного пункта “Русино” до пос. Щапово в Троицком административном округе. Работы направлены на развитие газоснабжения жителей и предприятий, а также на создание резерва для подключения новых потребителей», — говорится в сообщении.
Общая протяженность газопровода составит около 14 км. Основную часть трассы прокладывают открытым способом, что позволяет вести строительство максимально эффективно. В то же время наиболее сложные участки, включая пересечения автомобильных дорог и водных преград, будут выполнять методом закрытой прокладки.
Всего запланировано построить 16 переходов методом горизонтально направленного бурения (ГНБ) общей протяженностью свыше 1,8 км. Длина отдельных переходов будет достигать более 250 м. Газопровод оборудуют 12 современными запорными устройствами, которые интегрируют в автоматизированную систему дистанционного управления. Это позволит в режиме реального времени контролировать состояние газовой сети и оперативно перекрывать газоснабжение за полторы минуты из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».
ГНБ — это современная технология, позволяющая прокладывать трубопроводы под землей без вскрытия поверхности. Такой способ незаменим там, где требуется сохранить рельеф местности, природные объекты или не нарушать транспортное движение. На рассматриваемом участке трасса проходит через глубокие овраги с перепадами высот до 7 м и пересекает реку Лубянку — именно здесь применение ГНБ становится наиболее эффективным и безопасным решением. При строительстве используются полиэтиленовые трубы высокого давления диаметром от 0,16 до 0,5 м с расчетным рабочим давлением до 0,6 мегапаскаля.
Новая сеть газопроводов прослужит городу и жителям более 40 лет и создаст основу для дальнейшего роста и развития территории на годы вперед.