Стало известно о тяжёлом состоянии генерала Попова в СИЗО «Лефортово»

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии Павел Попов с трудом передвигается по московскому СИЗО «Лефортово» и лишён возможности получать передачи от родственников. Однако, несмотря на ухудшение здоровья, он не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину, сообщил изданию адвокат обвиняемого Денис Сагач.
По словам защитника, состояние его подзащитного вызывает серьёзную тревогу. После перенесённой операции, в ходе которой были удалены позвонок и межпозвоночный диск, генерал может передвигаться лишь с ходунками и испытывает сильные боли. Сагач отметил, что продукты от близких не принимают уже третью неделю, ссылаясь на якобы превышенный вес передач.
Адвокат сообщил, что сторона защиты намерена ходатайствовать о замене меры пресечения на домашний арест, поскольку 68-летнему Попову требуется длительная реабилитация. За время содержания под стражей он потерял более сорока килограммов.
Ранее генерал отверг все обвинения, включая должностные преступления, мошенничество в особо крупном размере и иные коррупционные нарушения.
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что следственные мероприятия по делу завершены, а Попову предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ, среди которых получение взятки, мошенничество, превышение должностных полномочий, служебный подлог и незаконное хранение оружия.
В Главной военной прокуратуре утверждают, что бывший заместитель министра обороны организовал преступную группу, занимавшуюся хищением бюджетных средств, выделенных на строительство парка «Патриот». По данным следствия, часть похищенных денег была направлена на возведение двухэтажного дома, бани и гаража на его дачном участке, а также на обустройство личного имущества.
