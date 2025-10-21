Стало известно о тяжёлом состоянии генерала Попова в СИЗО «Лефортово»

По словам защитника, состояние его подзащитного вызывает серьёзную тревогу. После перенесённой операции, в ходе которой были удалены позвонок и межпозвоночный диск, генерал может передвигаться лишь с ходунками и испытывает сильные боли. Сагач отметил, что продукты от близких не принимают уже третью неделю, ссылаясь на якобы превышенный вес передач.