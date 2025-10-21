Shot: На жителя Приморья второй раз за жизнь напал медведь, и он снова смог выжить

На жителя Приморья второй раз за жизнь напал медведь. 49-летний мужчина снова смог выжить после нападения хищника. Инцидент произошел недалеко от села Лазо. Об этом во вторник, 21 октября, сообщил Telegram-канал Shot.
Мужчина собирал в лесу шишки, когда встретил животное. Медведь напал на него: у пострадавшего сломаны лицевые кости, многочисленные рваные раны головы и тела, поврежден глаз. Некоторые раны достигают 16 сантиметров в длину.
Однако медведь неожиданно оставил свою жертву и ушел. Мужчина смог самостоятельно выйти из леса и вызвать скорую помощь.
Выяснилось, что 10 лет назад на него тоже напал медведь, врачи успели спасти его и тогда, передает Telegram-канал.
Ранее жительница Канады чуть не стала жертвой нападения медведицы. Сара Нолин выгуливала собаку в заповеднике Сквомиш, когда неожиданно наткнулась на медведицу с двумя медвежатами.
Стало известно, что число медведей в лесах Подмосковья увеличилось в пять раз за год — с 15 до порядка 80 особей. У этих хищников нет врагов в пищевой цепочке, поэтому их популяция бесконтрольно растет.