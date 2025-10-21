В США объяснили, почему демократы голосуют за шатдаун в стране: госслужащих приносят в жертву ради нелегалов

Представители Демократической партии США стали причиной провала 11-й по счету попытки принять бюджет правительства США в сенате. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Республиканской партии.
«Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов», — говорится в сообщении.
Согласно результатам голосования в верхней палате, проект бюджета не набрал необходимых 60 голосов.
Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в результате приостановки работы правительства 1400 служащих Национального управления ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что шатдаун, то есть частичная приостановка работы правительства США, может длиться неделями.