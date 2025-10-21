Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США объяснили, почему демократы голосуют за шатдаун в стране: госслужащих приносят в жертву ради нелегалов

Представители Демпартии США в 11-й раз проголосовали за шатдаун США.

Источник: Комсомольская правда

Представители Демократической партии США стали причиной провала 11-й по счету попытки принять бюджет правительства США в сенате. Об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба Республиканской партии.

«Демократы в 11-й раз проголосовали за дальнейшую остановку работы правительства ради медстраховки для нелегалов», — говорится в сообщении.

Согласно результатам голосования в верхней палате, проект бюджета не набрал необходимых 60 голосов.

Ранее глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в результате приостановки работы правительства 1400 служащих Национального управления ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что шатдаун, то есть частичная приостановка работы правительства США, может длиться неделями.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше