РПЦ привезет в омский собор мощи трех святых, в том числе Матроны Московской

Напомним, что Матрона Московская относится к святым, жившим в XX веке, но родилась еще в XIX, в 1881 году. Была она незрячей, уже с 8 лет могла исцелять больных и предсказывать будущее. В зрелом возрасте она также лечила людей и давала жизненные советы. РПЦ канонизировала ее в 1999 как местночтимую святую, а в 2004 году как общецерковную святую. Обычно мощи Матроны хранятся в Покровском ставропигиальном монастыре в Москве (см. фото).