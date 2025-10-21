РПЦ привезет в омский собор мощи трех святых, в том числе Матроны Московской

РПЦ привезет в Омск мощи святителя Спиридона Тримифунтского, блаженной Матроны Московской и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Выставят их в Никольском Казачьем соборе.
О возможности обращения к мощам святых сообщила пресс-служба собора. У Спиридона Тримифунтского верующие обычно просят заступничества, помощи в избавлении от грехов, тихой и мирной жизни без нужды и горестей.
Матрона Московская известна многочисленными чудесами исцеления, к ней обращаются за помощью в болезнях, просят об утешении в печали, тоске, отчаянии. Также к ней обращаются за мудростью переносить повседневные заботы и лишения, молятся об укреплении в вере, надежде и любви.
Великомученица Анастасия Узорешительница помогает людям, заключенным в вещественные узы и духовные путы греха. Известно, что при жизни она служила и помогала ближним, находящимся в тюрьмах, «связанных узами». За что и получила такое имя.
Напомним, что Матрона Московская относится к святым, жившим в XX веке, но родилась еще в XIX, в 1881 году. Была она незрячей, уже с 8 лет могла исцелять больных и предсказывать будущее. В зрелом возрасте она также лечила людей и давала жизненные советы. РПЦ канонизировала ее в 1999 как местночтимую святую, а в 2004 году как общецерковную святую. Обычно мощи Матроны хранятся в Покровском ставропигиальном монастыре в Москве (см. фото).
Святыни будут находиться в соборе в Омске с 25 октября по 4 ноября.
Ранее «КП Омск» писала, что в Знаменском районе в мае этого года освятили как раз церковь святого Спиридона Тримифунтского.