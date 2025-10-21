Ричмонд
В Чернигове на севере Украины произошел блэкаут

В Чернигове на севере Украины наблюдается блэкаут. Также там отсутствует водоснабжение. Об этом во вторник, 21 октября, сообщает «Черниговводоканал».

Также 20 октября без света остался город Славутич в Киевской области. При этом электроснабжение отсутствовало по всему городу, передает РИА Новости.

10 октября депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что жителям крупных украинских городов, в особенности Киева, необходимо обдумать возможность временного переезда на осенний и зимний сезоны. По ее словам, высока вероятность масштабных отключений энергоснабжения.

В тот же день Киев столкнулся с транспортным коллапсом — причиной стали удары ВС РФ по энергетическим объектам не территории Украины. Также произошел резкий скачок цен на такси, перебои наблюдались и в работе метрополитена.

Ранее стало известно, что украинское правительство приняло изменения в постановление, согласно которому отопительный сезон в стране сократят на месяц. В целях экономии на Украине также предусмотрены отключения газа.