Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Hürriyet: в Турции мужчина в течение 10 лет будет платить алименты на котов

Гражданин Турции после развода со своей супругой будет выплачивать алименты на содержание двух котов.

Источник: Аргументы и факты

Турецкий гражданин, проживающий в Стамбуле, после развода с женой будет выплачивать алименты на двух котов. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По информации издания, развод состоится через два года брака из-за несовместимости супругов. В брачном договоре супруг включил пункт об алиментах на котов в размере 10 тысяч турецких лир (примерно 19,5 тысяч рублей) каждые три месяца в течение десяти лет.

Отмечается, что стороны не имеют претензий друг к другу и согласны с условиями договора.

Ранее житель узбекского города Нукус авансом выплатил бывшей жене алименты на ребёнка в размере 180 тысяч долларов (около 14,3 млн рублей).