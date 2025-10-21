Hürriyet: в Турции мужчина в течение 10 лет будет платить алименты на котов

Турецкий гражданин, проживающий в Стамбуле, после развода с женой будет выплачивать алименты на двух котов. Об этом сообщила газета Hürriyet.
По информации издания, развод состоится через два года брака из-за несовместимости супругов. В брачном договоре супруг включил пункт об алиментах на котов в размере 10 тысяч турецких лир (примерно 19,5 тысяч рублей) каждые три месяца в течение десяти лет.
Отмечается, что стороны не имеют претензий друг к другу и согласны с условиями договора.
Ранее житель узбекского города Нукус авансом выплатил бывшей жене алименты на ребёнка в размере 180 тысяч долларов (около 14,3 млн рублей).