Лукашенко отметил вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории

Президент Беларуси поздравил Никиту Михалкова с 80-летием.

Источник: Комсомольская правда

Лукашенко отметил значительный вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории. Об этом говорится в поздравлении, которое президент Беларуси направил народному артисту РСФСР в связи с его 80-летием.

«Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили Вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко также отметил вклад Никиты Михалкова «в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей». Президент Беларуси пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия, выразив надежду на дальнейшее укрепление культурных связей между Беларусью и Россией благодаря его деятельности.

Ранее Лукашенко предложил снять кино об Освальде, отметив, что тему обсуждал Трамп.

А еще Лукашенко подписал закон об ответственности за незаконные действия с дронами.

Также мы сообщали, что компромисс найден по ряду белорусских сим-карт из-за 24-часовой блокировки в РФ.