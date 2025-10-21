Лукашенко отметил вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории

Лукашенко отметил значительный вклад Никиты Михалкова в киноискусство и сохранение истории. Об этом говорится в поздравлении, которое президент Беларуси направил народному артисту РСФСР в связи с его 80-летием.
«Исключительный талант, профессионализм и стойкость характера, умноженные на огромный труд, позволили Вам создать богатейшую коллекцию фильмов, вошедших в золотой фонд мирового кинематографа», — подчеркнул белорусский лидер.
Лукашенко также отметил вклад Никиты Михалкова «в сохранение исторической правды и традиционных духовно-нравственных ценностей». Президент Беларуси пожелал юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия, выразив надежду на дальнейшее укрепление культурных связей между Беларусью и Россией благодаря его деятельности.
