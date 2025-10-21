Поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых возобновились из-за новых улик

В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории США. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.