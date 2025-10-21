Поиски бесследно пропавшей семьи Усольцевых возобновились из-за новых улик

В Красноярском крае вновь начали поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщил спасатель Денис Киселев, отметив, что запрос полиции может быть связан с появлением новых улик или подробностей дела.
Киселев предположил, что правоохранители располагают информацией, которую пока не разглашают. По его словам, интерес полиции может быть связан с возможным криминальным следом.
Он также допустил, что поводом для возобновления поисков стали результаты обыска квартиры Усольцевых. Вероятно, там удалось обнаружить что-то, что помогло продвинуть расследование, передает «Регнум».
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. Эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи.
В связи с тем, что масштабные поиски не принесли никаких результатов, журналисты также высказали предположение, что пропавшая семья могла повторить инсценировку побега сотрудника КГБ, которого вместе с родственниками нашли на территории США. В пользу инсценировки также говорят и вещи, которые Усольцевы оставили в своем автомобиле перед исчезновением. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья, кем работали супруги и что нашли спасатели.