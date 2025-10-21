На улицах Рыленко и Жукова в Уфе проходит массовая проверка ГАИ

В Уфе сегодня утром сотрудники Госавтоинспекции начали массовую проверку водителей. Как сообщил глава ведомства Владимир Севастьянов, специальный рейд проходит на улицах Генерала Рыленко и Маршала Жукова.
По словам инспектора, главная цель этих мероприятий — предотвращение дорожно-транспортных происшествий и пресечение серьезных нарушений правил дорожного движения.
