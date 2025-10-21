Адвокат Сагач заявил, что генерал армии Павел Попов мучается в московском СИЗО

Бывший замминистра обороны России Павел Попов с трудом передвигается по московскому СИЗО «Лефортово» и не получает передачи от родственников. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач, добавив, что генерал не собирается обращаться к президенту страны Владимиру Путину.
По словам защитника, состояние Попова вызывает серьезные опасения: после операции, во время которой ему удалили позвонок и межпозвоночный диск, он может ходить только с ходунками и страдает от сильных болей. При этом продукты от близких не принимают уже несколько недель, ссылаясь на превышенный вес посылок.
Адвокат подчеркнул, что защита планирует добиваться замены меры пресечения на домашний арест, поскольку 68-летнему генералу требуется длительная реабилитация. За время нахождения под стражей он сильно похудел — более чем на 40 килограммов, передает Daily Storm.
Павел Попов попал в больницу 8 мая этого года. Тогда у находившегося в СИЗО «Лефортово» экс-замминистра обороны обострилось хроническое заболевание.
Павлу Попову инкриминируют превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Его задержали в августе прошлого года по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в парке «Патриот».