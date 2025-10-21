Адвокат Сагач заявил, что генерал армии Павел Попов мучается в московском СИЗО

По словам защитника, состояние Попова вызывает серьезные опасения: после операции, во время которой ему удалили позвонок и межпозвоночный диск, он может ходить только с ходунками и страдает от сильных болей. При этом продукты от близких не принимают уже несколько недель, ссылаясь на превышенный вес посылок.