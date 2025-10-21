В Иркутской области детям запретили продавать газовые баллоны

В Иркутской области официально запрещена продажа несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный газ. Как сообщает уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Афанасьева, соответствующий перечень опасной продукции утвержден распоряжением правительства РФ.
— Под ограничения попали газовые баллоны, предназначенные для заправки зажигалок, а также емкости, используемые в качестве топлива для портативных газовых приборов. Эта мера направлена на предотвращение потенциального вреда здоровью детей, — отметила Татьяна Афанасьева.
За нарушение нового запрета предусмотрены существенные штрафы. Сумма составит от 200 до 300 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 500 тысяч до 700 тысяч, а юридические лица — от 1,5 до 2 миллионов рублей.
