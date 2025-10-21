Останки молодой королевы красоты нашли в яме за заброшенной школой в США

В связи с произошедшим полиция задержала 21-летнего Киона Кинга. Ему предъявлены обвинения в похищении с целью получения выкупа, лишении человека свободы и создании угрозы жизни. Ранее его уже задерживали за похищение человека в январе, однако дело закрыли, так как пострадавшая так и не явилась в суд.