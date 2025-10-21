Останки молодой королевы красоты нашли в яме за заброшенной школой в США

В американском штате Пенсильвания нашли останки молодой королевы красоты в яме за заброшенной школой. Об этом сообщает газета The New York Post.
По данным источника, 23-летняя Када Скотт пропала 4 октября: она работала в доме престарелых, ушла вечером со смены и исчезла. 18 октября в полицию обратился неизвестный, который предположил, что ее тело может находиться около старой школы.
Полиция обнаружила тело девушки в неглубокой яме. Участники поисков отметили, что на месте происшествия лежала свежая грязь со странным запахом. Останки отправили на экспертизу, в ходе которой выяснилось, что их ДНК совпадает с ДНК родителей пропавшей.
Отмечается, что за три дня до находки около заброшенной школы обнаружили белый автомобиль, в который Када садилась в день исчезновения. Машина была разбита, а рядом с ней лежали вещи Скотт.
В связи с произошедшим полиция задержала 21-летнего Киона Кинга. Ему предъявлены обвинения в похищении с целью получения выкупа, лишении человека свободы и создании угрозы жизни. Ранее его уже задерживали за похищение человека в январе, однако дело закрыли, так как пострадавшая так и не явилась в суд.
Када Скотт часто участвовала в конкурсах красоты, а в 2025 году представляла город Филадельфия на конкурсе «Мисс Пенсильвания США», отмечает газета.
