Магнитные бури обойдут стороной Волгоградскую область

О геомагнитных изменениях сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Источник: Freepik

Согласно прогнозам экспертов, с 21 по 23 октября магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Краткосрочный индекс (Кр-индекс) в этот период ожидается на уровне 1−3 баллов, а вероятность возникновения магнитных бурь составит 7−12%.

Затишье на Солнце наступило после достаточно бурной недели, когда ученые фиксировали сильные вспышки и давление от корональной дыры. В частности, 18 и 19 октября были зафиксированы три магнитные бури силой 5 баллов и одна буря силой 6 баллов. В промежутках между ними наблюдались геоудары мощностью 4 балла.

Сейчас риски воздействия на Землю крупных солнечных вспышек минимальны, так как давление от корональной дыры практически исчезло.

Магнитосфера Земли будет стабильной в течение ближайших 5−7 дней, так как отсутствуют факторы, способные вызвать геомагнитные возмущения.