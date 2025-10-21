Магнитные бури обойдут стороной Волгоградскую область

Согласно прогнозам экспертов, с 21 по 23 октября магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Краткосрочный индекс (Кр-индекс) в этот период ожидается на уровне 1−3 баллов, а вероятность возникновения магнитных бурь составит 7−12%.
Затишье на Солнце наступило после достаточно бурной недели, когда ученые фиксировали сильные вспышки и давление от корональной дыры. В частности, 18 и 19 октября были зафиксированы три магнитные бури силой 5 баллов и одна буря силой 6 баллов. В промежутках между ними наблюдались геоудары мощностью 4 балла.
Сейчас риски воздействия на Землю крупных солнечных вспышек минимальны, так как давление от корональной дыры практически исчезло.
Магнитосфера Земли будет стабильной в течение ближайших 5−7 дней, так как отсутствуют факторы, способные вызвать геомагнитные возмущения.