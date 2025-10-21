Магнитные бури обойдут стороной Волгоградскую область

Затишье на Солнце наступило после достаточно бурной недели, когда ученые фиксировали сильные вспышки и давление от корональной дыры. В частности, 18 и 19 октября были зафиксированы три магнитные бури силой 5 баллов и одна буря силой 6 баллов. В промежутках между ними наблюдались геоудары мощностью 4 балла.